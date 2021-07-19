وزيرا الخارجية الإسرائيلي والمغربي يتفقان على تبادل الزيارات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- اتفق وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد مع نظيره المغربي ناصر بوريطة على تبادل الزيارات.

وقال لابيد في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في (تويتر): “في نهاية الأسبوع الماضي، اتفقت مع وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة على القيام بأول زيارة رسمية لوزير خارجية إسرائيلي إلى المغرب، وذلك في إطار تجديد العلاقات الدبلوماسية الكاملة”.

وأضاف: “ستأتي الزيارة بعد افتتاح الرحلات المباشرة إلى المغرب نهاية الشهر الجاري، هذا حدث تاريخي، وأنا أود أن أشكر ملك المغرب، صاحب الجلالة محمد السادس، على قيادته في تعزيز الزيارة وتجديد العلاقات”.

وأشار لابيد إلى أنه “ستكون هذه الزيارة نقطة الانطلاق لاتفاقيات السياحة والتجارة والتعاون الاقتصادي والسياسي الشامل بين البلدين”.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي: “بعد زيارتي للمغرب، سيأتي الوزير بوريطه لزيارة إسرائيل لفتح مكتب تمثيلي هنا”.