رينزي، منتقدا سالفيني: عدم تطعيم من هم دون 40 عاما جنون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- انتقد زعيم حزب (إيطاليا حية)، ماتيو رينزي تصريحات زعيم الحزب الرابطة ماتيو سالفيني، التي وصف فيها الاخير بـ”غير الضروري” تطعيم الشباب باللقاحات المضادة لوباء كوفيد-19.

وينتمي كلا الحزبان الى الائتلاف الواسع الداعم لحكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي، والتي تشكلت بعد سقوط حكومة جوزيبي كونتي الثانية بعد إنسحاب حزب رينزي من إئتلاف يسار-الوسط، بقيادة حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي.

وقال رينزي الاثنين، لمحطة (راي نيوز 24) الاخبارية الحكومية “لا يهمني ما إذا تلقى سالفيني اللقاح أم لا، لكن القول بأنه لا يجب تطعيم من هم تحت سن الأربعين ضرب من الجنون”.

وأردف “علينا أن نكون صريحين: في الأسابيع القادمة سيزداد عدد الاصابات، لأن المتحور دلتا شديد العدوى. لكن بالنسبة لأولئك الذين يتم تطعيمهم، سيكون الأمر أكثر بقليل من الأنفلونزا، على افتراض أنهم سيصابون بكوفيد-19. وحيثما انتشرت اللقاحات انهارت حالات الاستشفاء والوفيات. أقول: دعونا نثق في الأرقام ، وليس ما يقوله سالفيني”.

وفي نبرة تهكم، اضاف رينزي، الذي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي صورته وهو يتلقي اللقاح: “أقول لمنظري المؤامرة إنّ إشارات تقنية الجيل الخامس تعمل بشكل جيد للغاية. لدي نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في رأسي”.