رؤساء البعثات الأوروبية يدينون هدم إسرائيل الجماعي لمنازل فلسطينيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-زار رؤساء البعثات الدبلوماسية الأوروبية تجمع حمصة البقيعة بالقرب من مدينة طوباس في غور الأردن وتجمع راس التين في وسط الضفة الغربية.

وضم الوفد الأوروبي رؤساء البعثات وممثلون عن بلجيكا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وليتوانيا وهولندا وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة

وجاءت هذه الزيارة في أعقاب هدم القوات الإسرائيلية 30 مبنى مخصص للسكن ومنشآت تجارية ومرافق صحية في حمصة البقيعة، مما أدى إلى تشريد 42 شخصًا، بينهم 24 طفلاً، للمرة السابعة منذ شهر تشرين ثاني/نوفمبر الماضي.

وقالت الأمم المتحدة إن المحاولات التي بُذلت لنقل التجمع تعرض أفرادها لخطر النقل القسري.

وفي راس التين، خسر 84 شخص بينهم 14 امراءة و53 طفل منازلهم.

وقالت القنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر: “إن الهدم المتكرر للمنازل والمباني الممولة من قبل الجهات المانحة في حمصة البقيعة من قبل القوات الإسرائيلية يشكل مصدر قلق بالغ. تتسبب عمليات الهدم هذه في معاناة لا داعي لها للفلسطينيين المستضعفين. ومن المقلق بشكل خاص رؤية الأطفال بلا مأوى. إنني أحث السلطات الإسرائيلية على وقف مثل هذه الأعمال “.

وخلال الزيارة، التقى الدبلوماسيون بالسكان، وشركاء كونسورتيوم (تحالف) حماية الضفة الغربية، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في التجمع هناك.

وقد أطلع السكان المحليون الدبلوماسيين على الأحداث الأخيرة، وتأثير تدمير ومصادرة المرافق السكنية والمعيشية ومرافق الصرف الصحي من قبل القوات الإسرائيلية.

وتم تمويل العديد من المباني المهدمة من قبل كونسورتيوم (تحالف) حماية الضفة الغربية والاتحاد الأوروبي ودول أوروبية ودول مانحة أخرى.

وتأتي عمليات الهدم والمصادرة الأخيرة في تجمع حمصة في وقت يواجه فيه عدد من التجمعات الأخرى خطر الإخلاء والهدم.

وشهد الأسبوع الماضي حالة أخرى مقلقة بشكل خطير للهدم الجماعي والمصادرة، في تجمع رأس التين في وسط الضفة الغربية والذي زاره الوفد اليوم ايضا، حيث قدرت الأمم المتحدة أن 84 شخصًا من بينهم 14 امرأة و53 طفلاً فقدوا منازلهم.

ومنذ بداية العام الجاري وحتى الآن، قامت السلطات الإسرائيلية بهدم أو مصادرة أو إجبار الفلسطينيين على هدم ما لا يقل عن 474 مبنى، بما في ذلك 150 مبنى ممولًا من المانحين، مما أدى إلى نزوح 656 شخصًا، بينهم 359 طفلاً، في جميع أنحاء الضفة الغربية.

ويمثل هذا زيادة بنسبة 32% في عدد المباني المهدمة أو المصادرة، وزيادة بنسبة 145% من تلك الممولة من المانحين، وزيادة تقارب 70% في عدد النازحين، مع زيادة قدرها 75% في عدد الأطفال مقارنة بالفترة المماثلة من العام المنصرم.

ومنذ أن أدت الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين في 13 حزيران/يونيو 2021، تم هدم 159 مبنى، بما في ذلك 28 مبنى ممول من المانحين، مما أدى إلى نزوح 231 فلسطينيًا. ويشمل ذلك عمليتي هدم جماعيتين في أسبوع واحد.

وارتفع إجمالي عدد المباني التي دمرت في ظل الحكومة الإسرائيلية الجديدة بنسبة 148% مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم، كما تم تدمير المباني الممولة من المانحين بمقدار 28 ضعفًا.

ويحث تحالف حماية الضفة الغربية والدول الشريكة في الموقف إسرائيل على وقف بناء المستوطنات وهدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية.