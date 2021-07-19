إيطاليا: 7 وفيات جديدة بكوفيد وتسجيل 2072 إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت بيانات وزارة الصحة اليومية الخاصة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الاثنين تسجيل 2072 إصابة جديدة بالفيروس و7 وفيات خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.

وحسب البيانات، ارتفع عدد الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى وحدات العناية المركزة بمقدار 6 ليبلغ مجموعهم 162. كما زاد عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في الاقسام العامة بالمستشفيات بمقدار 55 وحدة ، ليصبح المجموع 1188 مريضا.

وأرتفعت أيضا الحالات الايجابية النشطة المؤكدة لفيروس سارس-كوف2، بمقدار 1412 حالة، ليبلغ إجمالي المصابين اليوم 47 ألفا و525 مصابا.

ومنذ بداية حالة الطوارئ الصحية في الاشهر الاولى من العام المنصرم، أصيب 4 ملايين و289 ألفا و528 بالوباء، منهم 127 ألفا و874 حصدت أرواحهم الجائحة.

وإرتفع عدد المتعافين إلى 4 ملايين 114 ألفا و129 بعد شفاء 651 شخصاً خلال الـ 24 ساعة الاخيرة.