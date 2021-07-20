أكثر من 100 ألف ادوا صلاة العيد بالمسجد الأقصى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أدى أكثر من 100 ألف صلاة عيد الأضحى بالمسجد الأقصى بعد يومين من التوترات الشديدة في ساحات المسجد.

وانتشر المصلون في ساحات المسجد بعد ان بداؤا بالتوافد اليه منذ ساعات صلاة الفجر.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس “أكثر من مئة ألف مصل يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك”.

وجاءت الصلاة بعد يومين من التوتر الشديد إثر دخول مئات المتدينين اليهود الى باحات المسجد خلال اليومين الماضيين.

واستنكر خطيب المسجد الشيخ عكرمة صبري في خطبة العيد “الاقتحامات يومي امس وأول من أمس” وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت التي تراجع عنها لاحقا حول السماح لليهود بالصلاة بالمسجد الأقصى.

وكان بينيت قال يوم الأحد إن حرية العبادة بالحرم القدسي مكفولة لليهود والمسلمين ثم عاد وقال مكتبه إنه أخطأ وكان يقصد حرية العبادة للمسلمين وحرية الزيارة لليهود.

واعتبر الشيخ صبري إن تصريحات بينيت تهدف الى اشعال معركة دينية في مدينة القدس.

وأكد الشيخ صبري على رفض هذه التصريحات.