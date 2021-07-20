بلجيكا: يوم حداد وطني على أرواح ضحايا الفيضانات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت السلطات الفيدرالية البلجيكية اليوم الثلاثاء يوم حداد وطني تكريماً لضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي.

وقد عمدت كافة المؤسسات الحكومية والمنشآت العامة إلى تنكيس الأعلام و ستتوقف كافة الفعاليات والأنشطة في البلاد الساعة الثانية عشرة ظهراً لاحترام دقيقة صمت حداداً على أرواح الضحايا.

للمناسبة نفسها، ستتوقف حركة المواصلات العامة عند الساعة الثانية عشرة ظهراً وستُطلق سيارات الإسعاف والإطفاء صافراتها لمدة دقيقة واحدة، في “لإحياء ذكرى الضحايا وأيضاً للاحتفال بحركة التضامن الواسعة ووحدة الصف التي شهدناها بين المواطنين”، حسب تصريحات لرئيس الوزراء الكسندر دو كروو.

على خط مواز، سيتم تنظيم مراسيم رسمية في مدينة فرفيه (شرق البلاد) والتي احصت أكبر عدد من الضحايا، بحضور الملك فيليب ورئيس الوزراء ألكسندر دوكروو ورؤساء الحكومات المحلية وممثلي مختلف الفعاليات الرسمية والأهلية وفرق الإنقاذ.

وتتجاوز فعاليات يوم الحداد الوطني حدود البلاد، إذ قررت إدارة البعثة البلجيكية إلى أولمبياد طوكيو، التوقف دقيقة صمت عند الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي، حداداً على أرواح الضحايا.

إلى ذلك، قررت السلطات الفيدرالية والمحلية تقليص الفعاليات الخاصة بالاحتفال بالعيد الوطني الذي يُصادف غداً.

وأدت الفيضانات التي ضربت شرق البلاد بصورة خاصة خلال الأسبوع الماضي إلى وقوع 31 قتيلاً، حسب حصيلة لا تزال غير نهائية، فيما لا يزال 70 شخصاً في عداد المفقودين، وأحدث دماراً كبيراً في البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة والأراضي الزراعية.