دي مايو: تعزيز التعددية أولوية الرئاسة الايطالية لمجموعة العشرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو الثلاثاء أن أولوية رئاسة بلاده الحالية لمجموعة العشرين تكمن في “تعزيز التعددية الفعالة” في هذا “العام الحاسم للانتعاش” على المستوى الدولي.

وأشار رئيس الدبلوماسية الايطالية، خلال حدث نظمه مركز دراسات اتحاد الصناعيين الايطاليين، إلى أن التعددية الفعالة “تسمح بإدارة مستدامة وشاملة للخير العام، مثل الصحة والمناخ”.

وتابع دي مايو قائلاً: “لتحقيق هذه الغاية، تلعب التجارة الدولية دورًا رئيسيًا”، والتي ينبغي أن تكون “حرة وعادلة وشاملة وقائمة على احترام القواعد المشتركة الضرورية لتعزيز الانتعاش المستدام، مما يجعل اقتصاداتنا أكثر خضرة ورقمية”.