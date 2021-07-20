بلجيكا: رغم ارتفاع الإصابات بكورونا، لا إجراءات جديدة بالبلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت السلطات الصحية البلجيكية عن تزايد اعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالتوازي مع ارتفاع اعداد من يعالجون في المشافي من آثاره.

وأشار المركز الوطني لإدارة الأزمات في أحدث تقاريره، إلى أن متوسط الإصابات ارتفع خلال الأسبوع الثاني من شهر تموز/يوليو إلى 1330 حالة يومياً، بينما بقي معدل الوفيات ما دون 2 للفترة نفسها.

ويلاحظ التقرير ارتفاع اعداد من يعالجون في المشافي بسبب الإصابة بالوباء، إذ يبلغ عدد أفراد هذه الشريحة من المصابين حالياً 265 شخصاً منهم 84 في وحدات العناية المشددة.

في سياق متصل، اكد رئيس الوزراء الكسندر دوكروو على عدم نية السلطات إعادة فرض بعض القيود في البلاد بسبب ارتفاع الإصابات، داعياً المواطنين الى الاستمرار في توخي الحذر.

جاء هذا الموقف خلال مؤتمر صحفي عقده يوم أمس بعد الاجتماع الموسع للحكومة الفيدرالية والحكومات المحلية لتدارس تطورات الوضع الوبائي في البلاد.

يذكر أن الوباء أودى بحياة 25213 شخصاً وأصاب ما يزيد عن مليون ومئة الف منذ بداية انتشاره في البلاد.