دي مايو: التحول البيئي يجب ألا يأتي كصدمة تغلق الشركات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعا وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو إلى عدم التسرع في مراحل الصفقة الاوروبية الخضراء، بتعديل نسبة خفض الغازات الدفيئة الى 55% بدلا من 40% بحلول عام 2030.

وقال دي مايو الثلاثاء، مخاطبا حدثا نظمه مركز دراسات اتحاد الصناعيين الايطاليين “يجب أن يكون التحول البيئي تحولا حقيقيا وليس صدمة تغلق انشطة شركاتنا”.

وأضاف “في أوروبا هناك من يعتقد أن التحول البيئي يمكن أن ينتهي في غضون عامين. سنبلغهم أن شركاتنا بحاجة إلى الوقت للتكيف”.

وكان دي مايو قد نوه في تصريحات سابقة بأن خفض الانبعاثات “سيترافق أيضًا مع فقدان وظائف وإغلاق شركات. ولا يمكننا تحمل ذلك، في جنوب إيطاليا (الاقل نموا مقارنة بالشمال) على وجه التحديد حيث التحول البيئي هناك، خاصة في هذه المرحلة، يحتاج إلى حوافز كافية للتحول الرقمي، لنقل المعرفة إلى الشركات التي يجب أن يكون لديها الوقت للتكيف”.

وقال “نحن لا نطلب وقف الصفقة الاوروبية الخضراء، نطلب فقط وقتًا وأنا أقول هذا لأنني أريد أن أبعث برسالة طمأنة إلى جميع العاملين القلقين في هذا القطاع”.