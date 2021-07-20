الاتحاد الأوروبي يتمسك بموقفه تجاه قبرص ويراقب مجريات زيارة أردوغان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد الاتحاد الأوروبي على أن أي حل قادم لقضية جزيرة قبرص المقسمة منذ عام 1974 يجب أن يستند لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشدداً على رفضه لفكرة حل الدولتين التي تسعى تركيا لترويجها.

جاء هذا الموقف في تصريحات ادلت بها المتحدثة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، تعليقاً على الزيارة التي يقوم بها حالياً الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للجزيرة وتحديداً لمنطقة فاروشا، وهي منطقة مهجورة حتى الآن وتعتبر تكريساً لتقسيم الجزيرة.

وأشارت نبيلة مصرالي، في رد على أسئلة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم، إلى أن الاتحاد يراقب عن كثب مجريات زيارة أردوغان للجزيرة وهو على علم بالإعلانات التي أُطلقت من هناك.

وتابعت قائلة : “نحن نولي أهمية خاصة لوضع مدينة فاروشا وندعو للاحترام الكامل لقرارات مجلس الأمن الخاصة بقضية قبرص”.

وكان زعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد عبروا خلال قمتهم الأخيرة في شهر حزيران / يونيو الماضي عن رفضهم لإقامة دولتين على جزيرة قبرص (المقسمة بين القبارصة الأتراك في الشمال والقبارصة اليونانيين في الجنوب).

وأكد قادة دول الاتحاد على أن حل قضية قبرص تحت المظلة الأممية يعتبر عاملاً هاماً من عوامل تحسن العلاقات بين بروكسل وأنقرة.

في الإطار نفسه، كانت مصادر أوروبية مطلعة قد عبرت في السابق عن قلقها من زيارة أردوغان، موضحة أنها تستنتج لدى الرئيس التركي ميلاً متزايداً إلى التصعيد ضد أوروبا.