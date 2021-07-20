مسؤول إيطالي يطرح إلزامية تطعيم المدرسين كخيار لضمان عودة التعليم الحضوري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى وكيل وزارة الصحة في الحكومة الايطالية، أندريا كوستا أنه “لا يزال لدينا بعض الوقت لرفع مستوى الوعي” لدى أعضاء هيئة التدريس وكل العاملين في قطاع التعليم الذين لم يتم تحصينهم بعد، لتلقي لقاحات المضادة لوباء كوفيد-19، من أجل ضمان عودة التعليم الحضوري بالمدارس عند بداية العام الدراسي الجديد.

وشدد كوستا الثلاثاء، خلال برنامج بثته القناة العامة الثالثة (راي 3): على أنه “لا يمكننا التفكير في عدم استئناف الدراسة الحضورية في أيلول/سبتمبر القادم ونأمل أن ننجح في التغلب على هذه المشكلة”.

إلا أن وكيل وزارة الصحة أردف “لكن إذا استمرت، يجب أن ننظر في جعل اللقاح إلزاميا” على هذه الفئات، مشيرا إلى أن “أعضاء هيئة التدريس غير الملقحين يتركزون في 6 مقاطعات، لذا يصعب التوصل لمعدل متوسط ​​موحد للمحصنين في قطاع التعليم على المستوى الوطني”.