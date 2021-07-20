وزير الصحة الايطالي: وباء كوفيد لم ينته والاصابات تزداد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد وزير الصحة الايطالي، روبرتو سبيرانتسا اليوم الثلاثاء على أنه “من الخطأ اعتبار وباء كوفيد-19 جزءا من الماضي”.

وقال، مخاطبا حدثا عبر الانترنت “نحن في مرحلة لا يزال فيها الوباء حاضرًا وسيكون من الخطأ الاعتقاد بأن الأمر قد انتهى. الاصابات تتزايد، وننظر إلى ما يجري في إسبانيا وهولندا والمملكة المتحدة، وأيضًا فرنسا، التي تجاوزت 18 ألف إصابة يومية”.

وأضاف الوزير، في إشارة لتصريحات لسياسيين إيطاليين بشأن عدم ضرورة تحصين الشباب من الوباء، “يوصي علماؤنا بشدة باللقاح حتى لمن هم دون سن الاربعين عاما للفئات العمرية المسموح لها بالتطعيم. علينا الإصرار على ذلك وعدم نسيان أن الحريات التي اكتسبناها مؤخرا هي نتيجة حملة التطعيم” الوطنية.