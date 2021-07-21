برلماني تونسي يثمن إطلاق مؤسسة (ميد-أور) لمجموعة ليوناردو الايطالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف عضو مجلس النواب التونسي، سامي بن عبد العالي إطلاق مؤسسة (Med-Or) لمجموعة ليوناردو الايطالية بالمبادرة التي من شأنها الارتقاء بمستوى العلاقات بين إيطاليا ودول جنوب حوض البحر الابيض المتوسط.

وقال عبد العالي لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء إن بوسع المؤسسة، التي تهدف إلى تعزيز الأنشطة الثقافية والبحث والتدريب العلمي بين إيطاليا ودول منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​الموسعة، أن “تعود بالفائدة لبلداننا”، فـ”أي عمل يهدف إلى توطيد العلاقات بين إيطاليا وتونس وبين إيطاليا ودول شمال إفريقيا ينبغي تشجيعه ودعمه”.

ثمّ سلط عبد العالي الضوء على “الجهد الدبلوماسي الكبير” الذي تقوم به السلطات في إيطاليا وتونس لتوطيد العلاقات بينهما، مشيرا إلى أن زيارة رئيس الوزراء هشام المشيشي إلى روما، المرتقبة في الفترة 28 إلى 30 تموز/يوليو، والتي تلي زيارة الرئيس قيس سعيد، “تهدف إلى توطيد العلاقات بين البلدين وتُظهِر مدى اهتمام تونس بتعزيز التعاون الثنائي” بين الجانبين.

ورأى النائب التونسي أن زيارة الوزير الاول إلى إيطاليا “ستحدث خطوة إلى الأمام في مجال الشراكة وتعطي دفعة أخرى للتعاون” بين روما وتونس.