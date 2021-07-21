صحفي مصري: مبادرة مؤسسة ميد ـ أور جديرة بالاستحقاق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد صحفي مصري “المعرفة الجيدة بمجموعة ليوناردو، فهي شريك مهم لمصر”، وأن الخطوات التي أدت إلى إنشاء مؤسسة (ميد ـ أور) برئاسة ماركو مينّيتي، “مبادرة جديرة بالاستحقاق”.

وأضاف الصحفي مهدي النمر في تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء بعد افتتاح مقر المؤسسة في روما، أنه “بالنسبة لشركة كبيرة مثل ليوناردو، تعتبر مصر ومنطقة حوض المتوسط ​​سوقًا طبيعية”، موضحًا كيف أن إيطاليا “تمثل نقطة مرجعية لبلادنا التي تبذل جهودًا كبيرة لتطوير قطاعات مثل صناعة الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة”.

لكن بالنسبة للصحافي، “من المهم ألا تقتصر العلاقات بين روما والقاهرة على المجال التجاري وحده”. مذكراً بأنه: “طالما نظرت مصر إلى إيطاليا من أجل التنمية القانونية والثقافية والتقنية. وإيطاليا حاضرة بطريقة منتظمة في الجامعات المصرية وعالم الثقافة. لقد وصلت أنا نفسي إلى إيطاليا لحصولي على منحة دراسية”، واختتم مشيرا إلى “العلاقات التاريخية التي تمتلك صفة معولمة بين البلدين”.