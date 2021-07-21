اليونسكو تشطب مرفأ ليفربول من لائحة التراث العالمي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قررت منظمة التربية والثقافة والعلوم التابعة للأمم المتحدة (اليونسكو) شطب مرفأ مدينة ليفربول الواقع في شمال غرب انكلترا من لائحة التراث العالمي، وذلك بسبب تسارع التغير والتخطيط العمراني في الموقع ما أفقده أصالته.

وبهذا القرار يصبح مرفأ ليفربول، الذي كان وُضع على لائحة التراث العالمي عام 2004، ثالث معلم أثري دولي يتم شطبه من لائحة التراث العالمي للمنظمة الاممية بعد محمية المها العربي في عُمان ووادي ايلب في ألمانيا.

في هذا الإطار، أكدت لجنة التراث العالمي في اليونسكو أن قرارها هذا يعود إلى أن مخططات التحديث العمراني لموقع المرفأ، التي تتضمن أبنية شاهقة و ملعب كرة قدم ستؤدي بشكل حتمي وغير قابل للتغير إلى فقدانه لهويته.

وكان المجلس الدولي للآثار، الذي يقدم النصح لليونسكو، قد طالب أكثر من مرة الحكومة البريطانية بإعطاء ضمانات بخصوص مستقبل الموقع.

وأشار بيان صادر عن اليونيسكو إلى أن التغيرات والمشاريع المقررة لمستقبل موقع المرفأ تسير تماماً بعكس ما ترغب المنظمة الأممية.

من جهتها، عبرت الحكومة البريطانية عن عدم رضاها عن القرار، وقالت: “نحن نشعر بالإحباط بعد قرار اليونسكو ونعتقد أن ليفربول تستحق دائماً البقاء على لائحة التراث العالمي”، وفق تصريحات أحد المتحدثين باسمها اليوم.