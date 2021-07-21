رئيس النواب الإيطالي: الحكومة ستستمر حتى عام 2023

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو: “أعتقد أن الحكومة ستبقى تمارس مهامها حتى عام 2023″، وأن “هناك أجندة سياسية مهمة حملنا مسؤوليتها جميعًا، وعلينا العمل على النقاط التي تنطوي عليها”.

وفي كلمته خلال حفل تسليم “المروحة اليدوية” التقليدي من قبل جمعية الصحافة البرلمانية، لمناسبة بدء العطلة الصيفية، أضاف فيكو أنه “يجب أن نعمل بأقصى سرعة بشأن حل الصدامات وبشكل سياسي إن وجدت”، داخل الحكومة.

وبشأن اقتراح فرض بطاقة المرور الخضراء (غرين باس) لدخول أعضاء البرلمان إلى مقره، أكد رئيس مجلس النواب القول: “لا أشعر بالقرب من مواقف أولئك الذين يقولون هنا إنه يجب الدخول ببطاقة المرور فقط”.

وشدد رئيس المجلس على أنه “لا يمكن التساؤل عمن تم تلقى اللقاح ومن لم يتم يتعاطاه، فهذا سؤال لا وجود له”. وأردف “نريد قاعة مجلس اعتيادية، لكن طالما بقي الحفاظ على التباعد الاجتماعي، فسيتعين علينا التمسك بهذا الإجراء الوقائي”.

وخلص فيكو موضحاً، أن “الأمر المهم بالنسبة لنا، هو فتح القاعة كما هي اليوم وجعلها متاحة للجميع”، لكن “الظروف لا تسمح بذلك الآن”.

يذكر أن الحفل السالف الذكر، ينطوي على تسليم مروحة يدوية مزيّنة لرئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والشيوخ، من قبل دار الصحافة البرلمانية (ASP)، ويقام سنويا بين شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس، في قصر الرئاسة (كويرينالي)، ومقر مجلسي الشيوخ، قصر (ماداما) والنواب قصر (مونتي تشيتوريو)، بمناسبة تعليق أعمال البرلمان للعطلة الصيفية.