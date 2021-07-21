تدفقات الهجرة غير النظامية محور لقاء بين دي مايو وسالفيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جرى صباح الاربعاء “لقاء ودي” بين وزير الخارجية لويجي دي مايو والامين العام لحزب الرابطة ماتيو سالفيني بمقر وزارة الخارجية في روما.

وأشار حزب الرابطة إلى أن اللقاء تمحور حول “موضوع تدفقات الهجرة غير النظامية وحالة بعض مواطنينا الذين تقطعت بهم السبل في الخارج.” بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويشارك حزب الرابطة اليميني في الائتلاف البرلماني الموسع الداعم لحكومة ماريو دراغي، كما تحالف في السابق مع حركة خمس نجوم (الكيان السياسي الذي ينتمي اليه دي مايو) والذي أسفر عن ولادة حكومة جوزيبي كونتي الاولى بعد إنتخابات 2018 البرلمانية. وقد ساءت العلاقات بينهما في الفترة التي عقبت انسحاب سالفيني من التحالف الثنائي في صيف 2019.