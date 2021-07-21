إيطاليا: 21 وفاة جديدة بكوفيد-19 وتسجيل 4259 إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت بيانات وزارة الصحة اليومية الخاصة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الاربعاء تسجيل 21 حالة وفاة و4259 إصابة جديدة بالفيروس خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.

الوفيات أمس الثلاثاء كانت 10 حالات وفاة والاصابات 3558.

وحسب البيانات، تراجع عدد الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى وحدات العناية المركزة (7 مرضى أقل قياسا بالامس) ليبلغ مجموعهم اليوم 161، فيما زاد عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في الاقسام العامة بالمستشفيات بإضافة مريضين، ليصبح المجموع 1196 مريضا.

واستمرت وتيرة الارتفاع في الحالات الايجابية النشطة المؤكدة لفيروس سارس-كوف2، ليبلغ إجمالي المصابين اليوم 51 ألفا و308 مصابا.

ومنذ بداية حالة الطوارئ الصحية في الاشهر الاولى من العام المنصرم، أصيب 4 ملايين و297 ألفا و337 بالوباء، بينهم 127 ألفا 905 حصدت أرواحهم الجائحة.

المتعافون من الوباء إرتفع عددهم إلى 4 ملايين 118 ألفا و124 بعد شفاء2235 شخصاً خلال الـ 24 ساعة الاخيرة.