دي مايو ونظيره الاسباني يستعرضان العلاقات الثنائية والسلام في الشرق الاوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات في روما عن مكالمة هاتفية جرت اليوم بين وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو ونظيره الاسباني الجديد خوسيه مانويل ألباريس.

ووفق الخارجية الايطالية، تم خلال الاتصال الهاتفي إعادة التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية بين روما ومدريد، وعلى التعاون بشأن القضايا المتعلقة بالاتحاد الاوروبي وتلك على الساحة الدولية، مع إيلاء اهتمام خاص لعملية السلام في الشرق الأوسط .

وكان دي مايو قد أعلن عن زيارة، رفقة نظيرته الاسبانية السابقة أرانشا غونزاليس، تقوده الى اسرائيل والاراضي الفلسطينية في نهاية شهر تموز/يوليو الجاري. وقد أشار رئيس الدبلوماسية الايطالية، في ندوة جرت في الاسبوع الاخير من الشهر الماضي تحت عنوان (التغيرات الدولية الكبرى والصراع بين إسرائيل وفلسطين)، إلى أن الزيارة المرتقبة تهدف إلى “تنشيط دور الرباعية الدولية”، وضمن مساع “الارتقاء بدور الاتحاد الأوروبي” من أجل إحياء عملية السلام في الشرق الاوسط.