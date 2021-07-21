وزيرا الدفاع الايطالي والاندونيسي يبحثات تعزيز التعاون العسكري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- ركزت مكالمة هاتفية حرت اليوم الاربعاء بين وزير الدفاع الايطالي لورينزو غويريني ونظيره في جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو، على الارتقاء بمستوى التعاون الصناعي الثنائي المشترك وبين القوات البحرية في البلدين.

وأفادت مذكرة صدرت عن وزارة الدفاع الايطالية، بأن غويريني نوه خلال الاتصال الهاتفي، بأن “البلدين تمكنتا على مر السنين من الحفاظ على علاقات قوية وجني العديد من المصالح المشتركة”، مشيرا إلى مساهمة روما وجاكرتا “الكبيرة” في “بعثات حفظ السلام العديدة التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك في لبنان”.

كما أولت المكالمة الهاتفية “إهتماما خاصا بالتعاون المكثف الجاري بين البلدين في القطاع البحري، المتعلق ببرنامج رفع قدرات القوات البحرية الإندونيسية والتطورات الأخرى المحتملة” ذات الصلة.

وبالنظر إلى المستقبل، أعرب الوزير الايطالي لنظيره الإندونيسي عن “الامل في تعزيز التعاون في قطاعات الفضاء والمروحيات والمركبات الأرضية”.