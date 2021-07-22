سالفيني: لا جدوى من إلزام الكوادر التعليمية بأخذ باللقاح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني إن التطعيم الإجباري للمعلمين وكوادر المدارس “لا داعٍ له”.

وأضاف سالفيني في تصريحات متلفزة الخميس، أنه “تم حتى اليوم تلقيح 80٪ من أعضاء الهيئات التدريسية، وستصل النسبة إلى 90٪ في أيلول/سبتمبر المقبل”، لذا “فإن التغطية مضمونة إلى حد كبير. أنا أؤيد التوضيح، الاقناع والتلقين، ولست أبدًا مع الإكراه، الفصل والغرامات”.

وأشار زعيم حزب الرابطة إلى أنه “عندما أسمع عن واجب منح التطعيم للأطفال من سن 12 عامًا أو أقل، أقول: فلنهدأ، دعونا نكف عن المزاح بحياة أطفالنا وأحفادنا”.

وحول فرضية خفض الأجور أو تغيير وظائف العمال الذين يرفضون التلقيح أو يفتقرون إلى بطاقة المرور الخضراء، الذي لوح به اتحاد الصناعيين الايطاليين (كونفيندوستريا)، أضاف سالفيني: “في وقت الأزمات الاقتصادية، حيث يخاطر ملايين العمال بفقدان أماكن عملهم، أرقامهم الضريبية، القيمة المضافة، والمهنيين والتجار والحرفيين الذين يواجهون صعوبات، كيف يمكن التحدث عن تسريح العمال، الطرد أو الإغلاق؟”.

وأردف سالفيني: “قرأت عن زيادة حالات العدوى، وأود أيضًا أن أقرأ أن عدد مرضى وحدات العناية المركزة قد انخفض. 156 سريرًا من بين 8400 سرير متوفر، أي أقل من 2٪. وحدات العناية المركزة فارغة، فلماذا لا يتحدث الصحفيون عن ذلك؟”. وخلص إلى القول إن “هذه ليست خدمة معلومات جيدة”.