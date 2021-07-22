وزير البيئة الإيطالي: ظروف غير مسبوقة تتطلب إجراء عالمياً فوراً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نابولي – أكد وزير التحوّل البيئي الإيطالي روبرتو تشينغولاني إن “هذه القمة تنعقد في ظروف غير مسبوقة تطلبت وتتطلب تحركاً عالمياً شجاعاً، مشتركاً وفورياً”، في كلمته الافتتاحية للقمة الوزارية لمجموعة العشرين عن البيئة في نابولي (مقاطعة كامبانيا ـ جنوب).

وأضاف الوزير أن “من المستحيل تجاهل الأدلة العلمية لتقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيّر المناخي، والمنبر الحكومي الدولي بشأن تغيّر المناخ”، حيث “تُظهر أحداث الطقس المأساوية التي شهدناها في الأشهر والأيام الأخيرة أن نظامنا المناخي يعاني من اضطراب خطير”.

وأشار تشينغولاني إلى أن “الأمر نفسه ينطبق على النظم الإيكولوجية الطبيعية والتنوع البيولوجي، حيث لم تتمكن جهودنا حتى الآن من إبطاء الانجراف نحو الانقراض الجماعي للأنواع وأزمة خدمات النظم الإيكولوجية الرئيسية”.

وخلص وزير التحوّل البيئي الى القول، إن “علينا أن نواجه هذين التحديين العالميين معًا، واللذين فاقمهما تحدٍ غير مسبوق دمر مجتمعاتنا واقتصاداتنا في العام ونصف العام الماضيين، ألا وهو جائحة كوفيد 19”.