يوروستات: الدين العام بمنطقة اليورو يتجاوز لأول مرة سقف 100%

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أفادت بيانات صدرت عن معهد الاحصاء الاوروبي (يوروستات) بأن الدين العام في منطقة العملة الاوروبية الموحدة (اليورو) تجاوز لأول مرة في نهاية الربع الأول من العام الحالي حاجز الـ100% إلى الناتج الاجمالي.

ووفق (يوروستات)، فإن الدين العام بلغ 100.5% في نهاية الربع الاول من العام بينما كانت الإجراءات لتخفيف وقع وباء كوفيد -19 على الاقتصاد لا تزال قائمة، مشيرا إلى أن نسبته كانت 97.8% في نهاية الربع الرابع من العام المنصرم.

أما البلدان ذات الدين العام الأعلى، فهي اليونان (209.3%) وإيطاليا (160%) والبرتغال (137.2%) وقبرص (125.7%) وإسبانيا ( 125.2%) وبلجيكا (118.6%) وفرنسا (118%)

الدول الاقل مديونية هي إستونيا (18.5%) وبلغاريا (25.1%) ولوكسمبورغ (28.1%).