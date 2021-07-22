وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يهاتف الرئيس الفلسطيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس-رام الله- تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، اتصالا هاتفيا من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بارليف.

وقالت الرئاسة الفلسطيني في بيان: “تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، اتصال تهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بار ليف”.

ومن جهته، قال بارليف في تغريدة على (تويتر): “اتصلت برئيس السلطة الفلسطينية، أبو مازن، لتهنئته بمناسبة عيد الأضحى”.

وأضاف: “المحادثة الودية التي أجريناها هي الأولى من نوعها بين وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي ورئيس السلطة الفلسطينية”.

وتابع بارليف “إنني مليء بالأمل والإيمان بأن الحوار الإيجابي سيؤدي إلى فتح خطوط اتصال بيني وبين نظرائي في السلطة الفلسطينية ولصالح السلام والأمن للشعبين”.

يذكر انه سبق لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أن اتصلا خلال الأيام الماضية بالرئيس الفلسطيني للتهنئة بعيد الأضحى.