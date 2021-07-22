وزير البيئة الإيطالي: التحدي المركزي يرتبط بالنظام المالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نابولي – قال وزير التحوّل البيئي الإيطالي روبرتو تشينغولاني إن “التحدي الرئيسي يتضح بشكل متزايد أنه يكمن في كيفية عمل النظام المالي ومدى توافقه ومتطلبات التنمية المستدامة. بدون هذا التوافق، ستظل هذه التنمية بعيدة المنال، مع ما يترتب على ذلك من عواقب كارثية نورثها لأجيال المستقبل”.

وفي كلمته الافتتاحية للقمة الوزارية لمجموعة العشرين عن البيئة في نابولي (مقاطعة كامبانيا ـ جنوب)، رأى وزير التحول البيئي أن “الأمر لا يتعلق بمجرد خلق موارد مالية جديدة وافية لمواجهة التحديات البيئية، بل ضمان ألا تضر أفعالنا بالبيئة”.

وأضاف الوزير أن “التمويل المستدام في الواقع هو أحد الإجراءات الرئيسية التي يجب على مجموعة العشرين القيام بها، إلى جانب الحلول القائمة على الطبيعة لمعالجة التغيّر المناخي، فقدان التنوع البيئي والفقر”، فضلا عن “الاستخدام المستدام والدائري للموارد، مع إسناد دور رائد للمدن يكمن في التعليم والتنشئة”.

وأشار تشينغولاني إلى أن “قراراتنا اليوم، وتلك المتعلقة بالمناخ والطاقة غدًا، يجب أن ترقى إلى مستوى هذه التحديات”، واختتم بالقول إن هذا الأمر “غالبًا ما يجب أن ترافقه قدرة أكبر على البحث والابتكار والتطوير التكنولوجي، لإظهار إجادة القيادة وامتلاك الرؤية”.