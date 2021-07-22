إحاطة برلمانية من مسؤول أمني إيطالي حول التطورات في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن رئيس اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية (كوباسير)، أدولفو أورسو أن اللجنة عقدت صباح اليوم جلسة استماع مع مدير وكالة المعلومات والأمن الخارجي جيوفانّي كارافيللي.

وقال أورسو (حزب إخوة إيطاليا) إنّ الاجتماع أجرى “على وجه الخصوص، دراسة واسعة ومفصّلة لتطورات الوضع في ليبيا، بالاشارة الى الآجال المتوقعة لاتفاقيات السلام وتنفيذها، مع استمرار وجود أطراف أجنبية تسعى لتحقيق أهدافها الاستراتيجية”، وأيضا بالاشارة إلى “منطقة الساحل والقرن الأفريقي والتداعيات المحتملة على تدفقات الهجرة غير الشرعية وعلى مصادر الطاقة الإيطالية”، وفق ما جاء في تصريح صحفي.