وزير الثقافة الايطالي: تجنب إدراج البندقية بقائمة اليونسكو للتراث المعرض للخطر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الثقافة الايطالي، داريو فرانشيسكيني أنه “بفضل قرارات الحكومة بوقف مرور السفن الكبيرة قبالة ساحة سان ماركو وقناة جيوديكا، تجنبنا إدراج اليونسكو لمدينة البندقية في قائمة التراث البشري المعرض للخطر”، في اشارة الى قرارات لجنة التراث العالمي للمنظمة، إبَّان دورتها الرابعة والأربعين المنعقدة عبر تقنية الاتصال عن بعد في مدينة فوجو (جنوبي جمهورية الصين الشعبية).

وقال الوزير، في تصريح صحفي “تمّ تحقيق نتيجة أولى مهمة”، والآن “يجب أن يظل الاهتمام العالمي بالبندقية عاليا ومن واجب الجميع العمل من أجل حماية البحيرة والتخطيط لمسار تنمية مستدامة لهذا الواقع الفريد”، موجها الدعوة إلى “الثقافة والصناعة الإبداعية” للقيام بـ”دور رائد” في هذا الصدد.