إيطاليا: 15 وفاة جديدة بكوفيد-19 وتسجيل 5057 إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت بيانات وزارة الصحة اليومية الخاصة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الخميس تسجيل 15 حالة وفاة و5057 إصابة جديدة بالفيروس خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.

معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات إرتفع اليوم من 1.8% المعلن أمس إلى 2.3%.

الوفيات أمس الاربعاء كانت 21 حالة وفاة والاصابات 4259.

وحسب البيانات، لم يتغير عدد الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى وحدات العناية المركزة ليبقى مجموعهم اليوم 161، فيما زاد عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في الاقسام العامة بالمستشفيات بإضافة 38 مريضا، ليصبحوا 1234 مريضا.

واستمرت وتيرة الارتفاع في الحالات الايجابية النشطة المؤكدة لفيروس سارس-كوف2، ليبلغ إجمالي المصابين اليوم 54 ألفا و866 مصابا.

ومنذ بداية حالة الطوارئ الصحية في الاشهر الاولى من العام المنصرم، أصيب 4 ملايين و302 ألفا و393 بالوباء، بينهم 127 ألفا 920 حصدت أرواحهم الجائحة.

المتعافون من الوباء إرتفع عددهم إلى 4 ملايين 119 ألفا و607 بعد شفاء 1483 شخصاً خلال الـ 24 ساعة الاخيرة.