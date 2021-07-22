الحكومة الايطالية بصدد فرض إلزامية الشهادة الصحية بأماكن عامة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- من المتوقع أن تقر الحكومة الايطالية في وقت لاحق اليوم الخميس إلزامية إبراز الشهادة الصحية إعتبارا من 5 آب/أغسطس القادم لدخول الباحات الداخلية للحانات والمقاهي والمطاعم، إضافة إلى الصالات الرياضية ودور السينما والمسارح والمتاحف والملاعب والحفلات الموسيقية.

وخلافا لما تردد سابقا، يكفي تلقي جرعة واحدة (وليس جرعتين) من اللقاحات المضادة لكوفيد -19 أو شهادة فحص سلبي للفيروس في غضون الـ48 ساعة الاخيرة للحصول على الشهادة الصحية.

وينبغي أن يدخل المرسوم الجديد حيز التنفيذ بحلول 23 تموز/يوليو الجاري لتجنب تحول مقاطعات (من بينها لاتسيو وسردينيا وصقلية وفينيتو) إلى اللون الأصفر بناء على المعايير المعمول بها حاليًا والتي تصنف المناطق بهذا اللون عندما تتجاوز الاصابات 50 إصابة لكل 100 ألف نسمة.

معايير المرسوم الجديد ستصنف المناطق باللون الاصفر عندما تتجاوز نسبة الاشغال في وحدات العناية المركزة الـ10% أو نسبة 15% للطاقة الاستيعابية للمستشفيات.