وزير إيطالي يعلن توافق مجموعة العشرين على وثيقة مشتركة بشأن التغير المناخي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نابولي- أعلن وزير التحول البيئي، روبرتو تشينغولاني أن مجموعة العشرين اعتمدت اليوم الخميس الوثيقة “الاكثر إكتمالا على الاطلاق” في إطار مكافحة التغير المناخي.

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي في نهاية اليوم الأول لأعمال مجموعة العشرين حول البيئة والمناخ والطاقة في نابولي، دون الدخول في التفاصيل، إن “الوثيقة المعتمدة تتكون من سبع صفحات و 25 بندا، مقسمة إلى 10 عناوين رئيسية”.

واضاف “لأول مرة اعترفت مجموعة العشرين بالترابط بين المناخ والبيئة والطاقة والفقر وهي نتيجة لم يكن مفروغ منها، حيث تعتبر هذه المجالات حتى الآن منفصلة عن بعضها البعض”.

وبحسب تشينغولاني، فإن الوثيقة تحتوي على “رؤية طموحة تتوافق تماما مع أهداف الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين”، مضيفا: “الشيء المهم أنها لم تأت كحالة عارضة أو نتيجة ليلة أو ليلتين من التفاوض، بل محصلة عمل بدأ في شباط/فبراير الماضي وبعد عقد 17 لقاء دوليا”.