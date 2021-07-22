دراغي: المتحور دلتا يهدد النمو الاقتصادي الجيد للبلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي أن المتحور دلتا من فيروس كورونا يشكل تهديدا لتعافي الاقتصاد الايطالي.

وأكد المحافظ السابق للمصرف المركزي الاوروبي، خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس، أن “الاقتصاد الإيطالي يسير بشكل جيد. إنه ينمو بوتيرة أسرع من البلدان الأوروبية الأخرى”، ولكن “المتغير دلتا يمثل تهديدًا، فهو ينتشر بسرعة أكبر من السلالات الأخرى”.

وأردف “في بلدان أخرى تنتشر العدوى بوتيرة أكبر من هنا في إيطاليا، ولكن بفضل خبرتنا المكتسبة عن الإصابات بالوباء تعلمنا أنه يتعين القيام برد فعل فوري إزاء الاوضاع التي تبدو للوهلة الاولى بعيدة عنا، ولكنها في الواقع ستصل إلينا في فاصل زمني قصير نسبيًا”، لذلك “ينبغي أن نتحرك الآن، أيضًا من أجل حماية النمو الاقتصادي”.

.