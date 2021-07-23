دي مايو مهنئاً الرئيس الإيطالي بعيد ميلاده: “نقطة مرجعية بالنسبة لنا جميعًا”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو مهنئاً رئيس بلاده سيرجو ماتّاريلا بعيد ميلاده، إنه “نقطة مرجعية بالنسبة لنا جميعًا”.

وكتب الوزير دي مايو على صفحته الخاصة في (فيسبوك) الجمعة، إن “الفرح في عيون الرئيس ماتاريلا بعد فوز منتخبنا ببطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم تمثل صورة تاريخية، نقلت الثقة والسعادة والصفاء إلى بلد بأكمله، ملايين الإيطاليين يهدون اليوم أخلص تمنياتهم للرئيس بعيد ميلاده الثمانين”.

وتابع: “كنت نقطة مرجعية لكل منا، في الأشهر الأكثر درامية وإيلامًا خلال هذا الوباء، كنت حاضرًا دائمًا وقادرًا على مواساة الأشخاص الأكثر هشاشة ونقل رسائل الأمل حتى لأولئك الذين اضطروا إلى اتخاذ قرارات مهمة من أجل مستقبل الإيطاليين”.

وأضاف صاحب وزارة الخارجية، أن ماتاريلا “شجعنا على عدم الاستسلام، عدم الانهيار وعدم التوقف أمام الصعوبات”، وكان “دليلًا حكيمًا وموثوقًا به حتى في أكثر المراحل السياسية حساسية”. واختتم قائلاً: “نحن ممتنون للغاية لك على كل هذا يا سيدي الرئيس. عيد ميلاد سعيد ولتحيا إيطاليا”.