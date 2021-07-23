المفوضية الأوروبية تنسق مساعدات أوروبية للمهاجرين في ليتوانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تقوم بتنسيق المساعدات المقدمة من الدول الأعضاء في الاتحاد لليتوانيا لمساعدتها على النهوض بعبء المهاجرين وطالبي اللجوء الذين تدفقوا مؤخراً على أراضيها بأعداد كبيرة عبر الحدود مع بيلاروسيا.

وأشارت المفوضية في بيان لها اليوم بهذا الشأن أنها ستقوم بالإضافة إلى تنسيق المساعدات المساهمة في تمويل عمليات نقلها إلى ليتوانيا بنسبة 75%.

ويتعلق الأمر بأطنان من المساعدات العينية والمادية على غرار الأغطية والخيام والمولدات الكهربائية ومواد طبية وصحية وأغذية.

وتعهدت المفوضية بتقديم وتنسيق المزيد من المساعدات لو طلبت السلطات الليتوانية ذلك، “إن حدود ليتوانيا هي حدود أوروبية تتعرض حالياً لضغط كبير بسبب قدوم المهاجرين”، حسب تصريحات المفوض الأوروبي المكلف شؤون إدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية يانيس ليناريتش.

وقد شهدت ليتوانيا وصول 2100 مهاجر غير نظامي عن طريق بيلاروسيا، معظمهم من العراق ايران، الكاميرون والكونغو. وقد أثار هذا الأمر غضب الأوروبيين الذين رأوا فيه انتقاماً بيلاروسياً ورداً على عقوباتهم المفروضة على نظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.