مفوضة أوروبية تحمل بيلاروسيا مسؤولية مأساة المهاجرين في ليتوانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وصفت المفوضة الأوروبية المكلفة الشؤون الداخلية يلفا يوهانسن، بـ”غير المقبول”، قيام بيلاروسيا باستغلال المهاجرين لأغراض سياسية.

جاء هذا التصريح تعليقاً على استمرار وصول مهاجرين وطالبي لجوء إلى ليتوانيا عبر الحدود مع بيلاروسيا معظمهم من العراق وايران ودول أفريقية.

وأشارت يوهانسن إلى أن النظام السلطوي في بيلاروسيا يستغل الوضع الإنساني الهش للمهاجرين من أجل غاياته السياسية، محملة مينسك المسؤولية كاملة عن معاناة هؤلاء.

هذا وتشهد ليتوانيا منذ بداية العام عمليات وصول غير قانونية لمهاجرين قادمين عن طريق بيلاروسيا انطلاقاً من العراق وايران ودول أخرى، ما دعا الأوروبيين إلى ارسال بعثة من حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس) في 12 تموز/يوليو الجاري لتقديم العون للسلطات هناك ومساعدتها على ضبط الحدود.

يذكر أن موضوع المهاجرين القادمين إلى ليتوانيا عن طريق بيلاروسيا، قد اتخذ أبعاداً دولية، فقد هاتف رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قبل أيام طالباً منه اتخاذ موقف حازم ومسؤول من هذه المسألة.

كما طلب ميشيل من الكاظمي بأن تتحمل بغداد مسؤولياتها كاملة خاصة في مجال إعادة قبول المهاجرين كما هو منصوص عنه في اتفاق الشراكة المبرم بين الأوروبيين والعراقيين.

لكن المكالمة بين ميشيل والكاظمي تناولت مواضيع أخرى مثل محاربة الإرهاب، تعزيز العلاقات بين الطرفين والدعم الأوروبي المقدم للعراق من أجل إنجاز الاستحقاق الانتخابي القادم.