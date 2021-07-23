مسؤول صحي إيطالي: الغرين باس المخفف سلاح لإبقاء كل شيء مفتوحًا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – قال مسؤول صحي إيطالي إن “مجلس الوزراء قدم بطاقة مرور خضراء جديدة مخففة”، لأن “الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد 19 كافية للحصول عليها، وتضفي طابعاً رسمياً على مراجعة المعايير التي تمت معايرتها وفقًا للموقف الوبائي الراهن”.

وفي تصريحات إذاعية الجمعة، سلط وكيل وزارة الصحة، بييرباولو سيليري الضوء على أن “الغرين باس وسيلة وقاية استثنائية، وتخدم في أغراض التشخيص أيضًا”، مشيرًا إلى أنه “يمكن الحصول على هذه الشهادة بالتطعيم وكذلك بعد إجراء فحص تشخيصي، وهذا يمكن أن يساعد في كشف الحالات الإيجابية”، من ناحية الإصابة بالفيروس.

وذكر وكيل الوزارة والطبيب، أن “علينا الآن أن ندافع عن أنفسنا من خلال إبقاء كل شيء مفتوحًا”، وبهذا المعنى “فإن بطاقة المرور الخضراء سلاح لتجنب العودة لرؤية إيطاليا ملونة”.

في سياق آخر، نوه سيليري بأنه “ليس هناك في الوقت الحالي حاجة لإلزام التلقيح في مكان العمل، لكنه إجراء يمكن النظر فيه، مشاطرته وربما تطبيقه في حالة تغير الموقف الوبائي وبناءً على التقدم المحرز في حملة التطعيم”، ضد كوفيد 19، “التي تسير على ما يرام في الوقت الحالي”.