إسرائيل والولايات المتحدة تبحثان تعزيز السلطة الفلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – بحث وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الجمعة، مع القائم بأعمال السفير الأمريكي في إسرائيل مايكل راتني تعزيز السلطة الفلسطينية.

وقال غانتس في تغريدة على حسابه في (تويتر): “التقيت هذا الصباح مع القائم بالأعمال القائم بأعمال السفير الأمريكي في إسرائيل مايكل راتني. ناقشنا أهمية المبادرات الاقتصادية والاجتماعية لتقوية السلطة الفلسطينية، وكذلك إجراءات بناء الثقة لصالح أمن المنطقة”.

وأضاف: “في مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة، فإن الرابطة التي لا تتزعزع بين الولايات المتحدة وإسرائيل أمر حيوي. سنواصل العمل معًا لمواجهة التحديات المحلية والإقليمية”.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة.

وفي هذا الصدد قالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي “من المقرر ان تصادق الحكومة بعد غد الاحد على منح تصاريح لخمسة عشر ألف فلسطيني آخر من الضفة الغربية لدخول البلاد للعمل في فرع البناء”.

وأضافت: “يأتي ذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تشهدها السلطة الفلسطينية”.

وقالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية ان اتصالات غير مباشرة تجري من وراء الكواليس بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والسلطة الفلسطينية خلال الأسابيع الأخيرة لانتشال السلطة من أزمتها المالية، خاصة مع انخفاض العوائد الضريبية والمساعدات الخارجية وتسارع وتيرة العجز في الموازنة العامة.

وبحسب الصحيفة فان “القلق يساور إسرائيل والولايات المتحدة من هذا الوضع، الذي من الممكن أن يلقي بظلاله على الأوضاع الأمنية في المنطقة”.