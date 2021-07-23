رئيس وزراء اسرائيل وولي عهد ابو ظبي يتفقان على اللقاء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على اللقاء.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، “تحدث رئيس الوزراء نفتالي بينيت اليوم مع صاحب السمو ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وهنأه بمناسبة حلول عيد الأضحى”.

واضاف ان بينيت شكر آل نهيان “على افتتاح مقر السفارة الإماراتية في إسرائيل وعلى استضافة وزير الخارجية الإسرائيلي السيد يائير لابيد الذي قام بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات”. ولفت إلى أنه “أكد رئيس الوزراء بينيت أنه يولي أهمية كبيرة للعلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين والتي تشمل مجالات مختلفة”.

وقال البيان إن ولي العهد النهيان “قال إن النهج الإماراتي حيال إسرائيل هو عبارة عن تغيير مهم يشكل مصدر إلهام بالنسبة لدول أخرى ولزعماء في المنطقة”.

وتابع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي “وقد اتفق رئيس الوزراء مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على البقاء على اتصال وعلى الالتقاء في وقت لاحق”.