إيطاليا: وصول 110 مهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن ليلة أخرى حافلة بعمليات رسوّ قوارب الهجرة على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية، التي وصل إليها أمس 307 مهاجرين في 13 عملية رسوّ.

وأضافت المصادر ذاتها أنه “كانت هناك سبع عمليات إنقاذ شهدت مشاركة رجال الشرطة المالية خلال الليل”، فعند “حوالي منتصف الليل، اعترضت قوات الشرطة المالية زورقًا مطاطيًا على متنه 17 شخصًا على رصيف فافالورو، بينهم امرأتان”.

وتابعت “بعد ذلك بفترة وجيزة، أقلّ زورق دورية للشرطة المالية دائماً، 13 تونسيًا، اعترضهم على بعد خمسة بحرية أميال جنوب الجزيرة”، وبعد “نصف ساعة، عند حوالي الساعة 1.30 صباحًا، وصل قاربان آخران إلى رصيف مادونينا، يحملان 12 و13 رجلاً من جنسيات مختلفة، تم إنقاذهم جميعًا من قبل زورق دورية للشرطة المالية”.

وذكرت المصادر الأمنية أن “تدخل عناصر الشرطة المالية غالبا ما يكون لمرافقة المهاجرين إلى الجزيرة، وفي عملية رسوّ خامسة، وصل 28 مهاجرًا، جميعهم رجال من جنسيات مختلفة، تم اعتراضهم على بعد 4 أميال جنوب لامبيدوزا على متن زورقين بطول 5 أمتار، تمت مصادرتهما”. وأشار المصادر إلى أن “عمليتي الرسوّ الأخيرتين كانتا مستقلتين، فعلى طريق ملاحة مادونّا عند حوالي الساعة 3 صباحًا، تعقّبت قوات الشرطة المالية 15 شخصًا، بينهم 6 نساء، وعند الساعة الخامسة 12 مهاجراً آخرين تم وقفهم من قبل عناصر الدرك (كارابينييري) على رصيف مادونّينا، والذين تم نقلهم جميعًا إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا، التي توشك على الانهيار”.

وخلصت المصادر الأمنية الى القول إن “في المبنى الذي لا تتعدى سعته الـ250 محلاً، كان هناك بالفعل أكثر من 840 شخصًا، قبل الدفعة التي وصلت عند آخر الليل”.