إيطاليا: متحوّر دلتا يسود البلاد وطفرة لمؤشر العدوى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مصادر صحية إيطالية أن متحوّر دلتا لفيروس كورونا المستجد، أصبح هو السائد البلاد الآن، وأن مؤشر انتشار عدوى الفيروس (Rt) قد شهد طفرة إلى 1.26.

وكشفت بيانات الرصد لمعهد الصحة العالي الإيطالي (ISS) بشأن الاتجاه الوبائي لكوفيد 19 في الفترة من 12-18 تموز/يوليو، أن المتحوّل الجديد “يسرع من زيادة الإصابات، لكن العدوى لا تزال تحت السيطرة”.

وأشارت البيانات إلى أن “هناك 19 من مقاطعات البلاد عرضة لخطر معتدل و2 ذات مخاطر منخفضة”، كما “لا توجد أية مقاطعة في مستوى محرج للغاية من ناحية أقسام العناية المركزة أو الاستشفاء العادي”، فضلا عن “تزايد حالات الإصابة غير المرتبطة بسلاسل العدوى أيضًا”.