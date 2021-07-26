الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الهدوء والحفاظ على استقرار تونس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – دعا الاتحاد الأوروبي إلى الأطراف التونسية المختلفة إلى الحفاظ على الهدوء وتجنب العنف والحفاظ على استقرار البلاد.

جاء هذا الموقف على لسان المتحدثة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أكدت فيه أن بروكسل تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في المشهد التونسي.

وقالت نبيلة مصرالي، في معرض ردها على أسئلة لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم: “ندعو كافة الأطراف المعنية في تونس إلى احترام الدستور، المؤسسات وسيادة القانون”.

وينظر الأوروبيون إلى تونس على أنها البلد الوحيد الذي نجا من اضطرابات ما سُمي بالربيع العربي ونحج في إنجاز مرحلة “الانتقال الديمقراطي”، ما دفعهم إلى ضخ مبالغ طائلة لصالح السلطات هناك لمساعدتها على تطوير قطاعات متعددة منها البنى التحتية، التعليم وتمكين الشباب، خلق فرص العمل، تعزيز الأمن، ضبط الحدود والتعامل مع ملف الهجرة.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد اتخذ عدة قرارات منها تعليق عمل البرلمان، الذي تسيطر عليه حركة النهضة الإسلامية، إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي واستعادة زمام قيادة السلطة التنفيذية وذلك على وقع تحركات شعبية واسعة النطاق احتجاجاً على فساد الطبقة الحاكمة وسوء إدارة أزمة وباء كوفيد 19 وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

من جانبها، شرعت حركة النهضة بالاعتصام أمام البرلمان، مشيرة إلى أن ما يحدث في البلاد ما هو إلا حركة “انقلاب عسكري”.