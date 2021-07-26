ليتّا: نعم لإلزام المعلمين باللقاح فكفانا دراسة عن بُعد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أبدى الأمين العام للحزب الديمقراطي الإيطالي، إنريكو ليتّا التأييد الكامل “لإلزام الكوادر التدريسية بتعاطي اللقاح المضاد لوباء كوفيد 19. كفانا دراسة عن بُعد، فالأولوية هي العودة إلى الدراسة حضورياً”.

وفي مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلّا سيرا) الإثنين، أكد ليتّا أن “من البيانات التي تم نشرها، يأتي أسوأ إنذار، فمن الضروري رفع مستوى الرسالة المعطاة ورد الفعل الأوروبي، مقارنة بفرنسا واليونان”. وأشار إلى أن “الحزب الديمقراطي يتحمل أقصى قدر من المسؤولية، لصالح فرض بطاقة المرور الخضراء في المدرسة، في الشركات وعلى متن القطارات والطائرات”.

وخلص رئيس الوزراء الأسبق الى القول: “نحن بحاجة إلى قواعد منسقة مع أوروبا، لأنه في الأشهر الأخيرة قامت كل دولة بالعمل بمفردها وهذا ليس جيدًا”.