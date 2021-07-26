مساعدات أوروبية لإيطاليا لمواجهة حرائق الغابات في سردينيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت المفوضية الأوروبية عن تقديم مساعدة عملية لإيطاليا للتعامل مع حرائق الغابات في جزيرة سردينيا وذلك ضمن إطار آلية الحماية المدنية.

وأشارت المفوضية، في بيان لها اليوم، إلى أنها نسقت عملية ارسال أربع طائرات فرنسية ويونانية لمساعدة السلطات الإيطالية المختصة في مكافحة الحرائق.

في هذا الإطار، أكد المفوض الأوروبي المكلف شؤون المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات يانيس ليناريتش، أن مركز الطوارئ التابع للاتحاد على اتصال وثيق مع السلطات الإيطالية لمتابعة تطورات الوضع، وقال: “نحن مستعدون لتنسيق مساعدات إضافية فيما لو كان الأمر ضرورياً”.

يذكر أن حرائق الغابات في المناطق الواقعة في وسط وغرب جزيرة سردينيا قد أدت إلى تلف مساحات تصل إلى 4000 هكتار واخلاء 355 شخصاً من منازلهم.

وتقول السلطات المختصة أن الحرائق ناتجة عن ارتفاع شديد في درجات الحرارة في تلك المنطقة.