برلمانية إيطالية: الأمن السيبراني موضوع أساسي لمستقبل البلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعربت برلمانية إيطالية عن الاقتناع بأن مسألة الأمن السيبراني تمثل موضوعاً أساسياً بالنسبة لمستقبل البلاد.

وقالت عضو مجلس النواب من تيار “إيطاليا حيّة” ومقررة قضية الأمن السيبراني، رافاييلا بايتا إن هذه المسألة “ربما تكون واحدة من بين أهم القضايا التي يتعين على البرلمان مواجهتها من أجل التخطيط لمستقبل البلاد”.

وأوضحت النائبة أنه “في غضون 10 سنوات، ستصل الأجهزة المترابطة فيما بينها إلى 200 مليار، وهذا الرقم وحده يجب أن يجعلنا نفهم أهمية نظام المعلومات وهشاشته العميقة في الوقت ذاته، كونه عرضاً لأكثر التهديدات تنوعًا، والتي تمتد من الجريمة المنظمة إلى الإرهاب، مرورا بتلك التي تتم في محاولة تقويض المصلحة الوطنية”.

وأشارت بايتا إلى أن “المجال الرقمي سيكون عنصرًا حاسمًا بشكل متزايد، ومقياساً للتنافس بين الدول”، لذلك “تتجلى اليوم ضرورة اتخاذ قرارات أكثر جذرية لنضمن للبلاد بنية سيبرانية قادرة على الصمود بما فيه الكفاية”.