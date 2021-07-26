توقيع إتفاقيات بمجال الطاقة المتجددة خلال لقاء بين مدير إيني ورئيس كازاخستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- التقى الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الايطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي اليوم رئيس جمهورية كازاخستان ، قاسم جومارت توكاييف ، ورئيس الوزراء عسكر مامين.

وأشارت المجموعة في بيان، إلى أنها وقعت خلال اللقاء في العاصمة نور سلطان، اتفاقيات تعاون مع شركة (كازموناي غاز) لتطوير مشاريع في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين والارتجاع البيولوجي في كازاخستان، وتعزيز وتوسيع شراكتهما التاريخية للتحول الطاقوي.

وحسب البيان، فإن اتفاقيات اليوم تمثل خطوة ملموسة أخرى لعملاق الطاقة الايطالي في مسار استراتيجية المجموعة نحو تحول عادل مجال الطاقة وخالِ من الكربون ، مع المساهمة في نفس الوقت في أهداف تحقيق الحياد الكربوني في كازاخستان.

ونوه البيان بأن مجموعة إيني، من خلال فرعها المحلي الناشط في قطاع الطاقة المتجددة ArmWind LLP، تعتبر أحد اللاعبين الرئيسيين في تطوير قطاع الطاقة المتجددة ببناء مزرعتين للرياح ومحطة للطاقة الكهروضوئية بسعة إجمالية تقارب 150 ميغاوات.

ونقل البيان عن ديسكالزي قوله: “إن الاتفاقيات الموقعة اليوم توسع نطاق تعاوننا التاريخي مع كازاخستان، وتوجهه أيضًا نحو مستقبل منخفض الكربون. بالإضافة إلى أنشطة الرياح والطاقة الكهروضوئية، ستعمل إيني على استخدام جميع تقنياتها الخاصة التي تم تطويرها في السنوات الأخيرة في سياق التحول الطاقوي”.