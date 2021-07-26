خارجية السلطة تطالب واشنطن وإسرائيل الاعتراف بـ”الدولة الفلسطينية”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- طالبت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية، الإثنين، الادارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية والدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بما فيها الاوروبية “الاعتراف بدولة فلسطين فورا “.

واعتبرت ان ذلك “توطئة لتحقيق مبدأ حل الدولتين، ولمنح جهود احياء عملية السلام والمفاوضات المصداقية التي تستحق”.

وادانت بأشد العبارات “استمرار الاستيطان وهدم المنازل الفلسطينية”.

وطالبت وزارة الخارجية “مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات الكفيلة بانفاذ القانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وفي مقدمتها القرار 2334”.

وقالت “ان المجتمع الدولي مطالب بالوفاء بالتزاماته تجاه معاناة الشعب الفلسطيني والظلم التاريخي الذي يقع عليه منذ ما يزيد على 70عاما، وعليه ان يتحلى بالجرأة الكافية لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني أسوة بشعوب المعمورة”.