مكالمة هاتفية بين دي مايو وبوريل عن الأوضاع في تونس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- كشفت السلطات في روما عن مكالمة هاتفية جرت اليوم بين وزير الخارجية، لويجي دي مايو، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ركزت على تطورات الوضع في تونس.

وأشارت الخارجية الايطالية في بيان مقتضب، إلى أن الاتصال الهاتفي أظهر “الاهتمام البالغ من جانب إيطاليا والاتحاد الأوروبي بآخر التطورات المقلقة في البلاد، كما تم التأكيد مجددًا على الالتزام المشترك باستقرارها السياسي والاقتصادي”.

هذا ولم تعلن إيطاليا موقفها حيال قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الاحد، التي قضت بتجميد البرلمان وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه على خلفية احتجاجات شعبية طالت عدة مدن تونسية على الازمة الاقتصادية والصحية في البلاد.