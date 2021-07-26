دراغي يدعو لمواجهة الأزمة الغذائية العالمية بنفس التصميم لوصول اللقاحات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حث رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي المجتمع الدولي مواجهة الازمة الغذائية العالمية بنفس التصميم بشأن وصول اللقاحات المضادة لوباء كوفيد-19.

وقال دراغي، مخاطبا مؤتمر ما قبل قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية المنعقد بالمقر الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في روما، “أدت الأزمة الصحية إلى أزمة غذائية. لقد أخذنا على عاتقنا تعهدات لضمان توفير اللقاحات لأشد الناس فقرا في العالم، ويجب علينا أن نتصرف بنفس القوة لتحسين الوصول إلى الإمدادات الغذائية الكافية”.

ورأى رئيس الوزراء الايطالي أن “إعلان ماتيرا”، في إشارة إلى البيان الختامي لمؤتمر وزراء خارجية مجموعة العشرين نهاية الشهر الماضي بالمدينة الاثرية جنوبي إيطاليا، مهد الطريق لـ” قمة النظم الغذائية “.

وقال “مؤتمر ما قبل القمة هذا فرصة لتغيير الطريقة التي نفكر بها وننتج ونستهلك الغذاء على الصعيد العالمي”.

ووفق بيان سابق للامم المتحدة، فإن مؤتمر ما قبل القمة الذي بدأ اليوم بمقر (الفاو) ويستمر إلى 28 تموز/يولي، سيمهد الطريق للحدث الأممي الرفيع المستوى المزمع عقده في أيلول/سبتمبر من خلال الجمع بين مختلف الجهات الفاعلة من جميع أنحاء العالم للاستفادة من قوة النظم الغذائية لتحقيق تقدم في جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر .