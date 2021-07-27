برلمانية أوروبية عن حزب الرابطة: على بروكسل التحرك لتجنب تدفق المهاجرين التونسيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو- دعت عضو البرلمان الاوروبي عن حزب الرابطة الايطالي، الاتحاد الاوروبي للتحرك فورا لتجاوز الازمة السياسية في تونس، محذرة من “إنفجار موجة جديدة” لتدفقات الهجرة من سواحلها.

وقالت أنّاليزا تاردينو “نحن ننظر بقلق إلى ما يحدث في تونس في هذه الساعات. لا يمكن أن يجد الاتحاد الأوروبي نفسه غير مستعد”، والذي يتعين عليه “التدخل على الفور للمساعدة في إيجاد حل لضمان الاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن مصادر محلية تونسية تحدثت عن 15000 مهاجر على الأقل للمغادرة”. وأردفت “هناك حاجة لاتخاذ إجراءات سريعة لمنع انفجار موجة جديدة من عمليات الإنزال على شواطئنا”.

وقالت البرلمانية الاوروبية، المنتخبة في مقاطعة صقلية، “تونس في حالة من الفوضى، ولا تستطيع إيطاليا وصقلية تحمل عواقب هذه الأزمة. لذلك، على بروكسل وروما الابقاء على مستوى عال من اليقظة العالية من أجل استقرار الوضع في بلد، هو جار مباشر لنا، وتجنب تأثير الدومينو الخطير على الشاطئ الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط ​​بأكمله، والذي سندفع نحن عواقبه”.

ورأت أن “ما يحدث على عتبة أوروبا يظهر مرة أخرى، للأسف، أن السياسات التي وضعها الاتحاد الأوروبي في إفريقيا خلال السنوات الأخيرة، وقوبلت بحماس سهل، أثبتت أنها بوميرانغ. وغالبًا ما يتعين على الصقليين وجميع الإيطاليين مواجهة العواقب. هناك حاجة إلى حلول هيكلية طويلة الأجل لا تقترف نفس الأخطاء”.