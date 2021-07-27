ناطقة بإسم بوريل: من المبكر الحديث عن عقوبات أوروبية على شخصيات لبنانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يرى الاتحاد الأوروبي أنّ الوقت لا زال مبكراً للحديث عن لائحة عقوبات أوروبية تطال شخصيات لبنانية، متهمة بتعطيل تشكيل الحكومة في لبنان.

جاء هذا الموقف عبر تصريح للمتحدثة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم حول تطورات الوضع اللبناني، خاصة بعد تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة كاملة الصلاحية قادرة على التعامل مع الأزمات الخانقة التي يعاني منها البلد.

وأشارت نبيلة مصرالي، إلى أن العمل لا زال جارياً داخل أروقة المؤسسات الأوروبية لإنجاز اطار قانوني لعقوبات قادمة محتملة على لبنان، فـ”من المنتظر أن ينتهي هذا العمل بنهاية الشهر الجاري”، على حد وصفها.

وشددت المتحدثة على أن الاطار القانوني لنظام عقوبات لا يعني بأي حال وضع لائحة بأسماء شخصيات مشمولة بها، مشيرة إلى أن هذا العمل يتم بشكل مواز مع الدول الأعضاء.

ودأب الاتحاد على مطالبة الأطراف اللبنانية بالاتفاق على تشكيل حكومة تتمتع بالصدقية والمسؤولية للعمل على معالجة أزمات البلاد، دون أن يحدد مهلة محددة قبل التقدم نحو خطوة فرض عقوبات.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أنه اخذ علماً بتكليف ميقاتي لتسمية الحكومة اللبنانية.