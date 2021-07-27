البابا: وضعنا الوباء أمام ظلم منهجي يقوض وحدة عائلتنا بشرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال البابا فرنسيس إن وباء كوفيد 19 قد وضعنا أمام ظلم منهجي يقوض وحدتنا كعائلة بشرية .

ولمناسبة انعقاد مؤتمر ما قبل قمة الأمم المتحدة حول المنظومات الغذائية وجّه قداسة البابا فرنسيس رسالة إلى الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، كتب فيها وفقاً لإذاعة الفاتيكان، التي نشرتها الثلاثاء، “أحيي بحرارة جميع الذين يشاركون في هذا اللقاء المهم، والذي يسلط الضوء مرة أخرى على أن أحد أكبر التحديات الحالية هو التغلب على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في عصر فيروس كورونا”.

وأضاف “لقد وضعنا هذا الوباء أمام ظلم منهجي يقوض وحدتنا كعائلة بشرية. إن إخوتنا وأخواتنا الأشدّ ضعفًا، والأرض، بيتنا المشترك الذي يصرخ من أجل الضرر الذي سببناه له بسبب الاستخدام غير المسؤول وسوء استخدام الخيور التي وضعها الله فيه، يطالبوننا بتغيير جذري”.

وتابع الأب الأقدس: “لقد طورنا تقنيات جديدة يمكننا بواسطتها أن نزيد قدرة الكوكب على إعطاء الثمار، ولكننا ما زلنا نستغلُّ الطبيعة لدرجة تعقيمها، ووسّعنا هكذا لا الصحاري الخارجية فقط وإنما الصحاري الروحية الداخلية أيضًا. نحن ننتج طعامًا كافيًا للجميع، لكن الكثيرين يبقون بدون خبزهم اليومي”.

وأشار البابا إلى أن “هذا الأمر يشكل فضيحة حقيقية، جريمة تنتهك حقوق الإنسان الأساسية. لذلك، من واجب الجميع أن يقتلعوا هذا الظلم من خلال الإجراءات الملموسة والممارسات الجيدة، ومن خلال السياسات المحلية والدولية الجريئة. من هذا المنظور، يلعب التحول الدقيق والصحيح للمنظومات الغذائية دورًا مهمًا، يجب أن يتمَّ توجيهه لكي تكون قادرة على زيادة المرونة، وتقوية الاقتصادات المحلية، وتحسين التغذية، والحد من هدر الطعام، وتوفير أنظمة غذائية صحية تكون في متناول الجميع وتكون مستدامة بيئيًا وتحترم الثقافات المحلية”.

وأضاف الحبر الأعظم: “إذا أردنا ضمان الحق الأساسي في مستوى معيشي لائق واتمام التزاماتنا من أجل تحقيق هدف القضاء على الجوع، فإن إنتاج الغذاء لا يكفي. وإنما هناك حاجة إلى ذهنيّة جديدة ونهجًا جديدًا متكاملاً ولتصميم منظومات غذائية تحمي الأرض وتحافظ على كرامة الشخص البشري في المحور؛ وتضمن غذاءً كافياً على مستوى عالمي وتعزز العمل الكريم على المستوي المحلّي؛ وتطعم عالم اليوم بدون أن تؤثِّر على المستقبل”.

وخلص البابا فرنسيس إلى القول، “أطلب من الله ألا يبقى أحدًا في الخلف، وأن يتمكن الجميع من تلبية احتياجاتهم الأساسية. أتمنى أن يضعنا هذا اللقاء لتجديد المنظومات الغذائية في مسيرة من أجل بناء مجتمع مسالم ومزدهر، ونزرع بذور السلام التي تسمح لنا أن نسير في أخوة حقيقية”.